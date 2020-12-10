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10 Aralık 2020 Perşembe 08:38 | Son Güncelleme:

Sokağa çıkma kısıtlamasında alkollü yakalanan sürücü, ceza sonrası dans edip şarkı söyledi

DHA

Karabük'te sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatlerde, polis denetimine takılan alkollü sürücü, ceza sonrası dans edip şarkı söyledi

Karabük'te sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatlerde, polis denetimine takılan alkollü sürücü, ceza sonrası dans edip şarkı söyledi

DHA'da yer alan haberde Karabük’te sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekipleri, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı Bulak Kavşağı mevkiinde seyir halinde olan Murat A. idaresindeki 78 BC 385 plakalı otomobili lastiğinin patlak olduğunu söylemek ve kontrol etmek amacıyla durdurdu. 

Sürücünün hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, Murat A.‘nın otomobilden inmesini istedi. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde 1.28 promil alkollü olduğu tespit edilen Murat A.’ya alkollü araç kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak, muayenesiz araç kullanmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek suçlarından toplam 10 bin 857 TL para cezası kesildi. 

Para cezasının ardından Murat A. alkolün de etkisiyle şarkı söyledi ve oyun oynadı. Vatanını, milletini çok sevdiğini ve kendisinin haksız olduğunu sık sık dile getiren sürücü ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. 

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