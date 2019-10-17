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  3. Şok görüntüler! Kontrolden çıkan araç öğrencilerin arasına daldı

Şok görüntüler! Kontrolden çıkan araç öğrencilerin arasına daldı

Şok görüntüler! Kontrolden çıkan araç öğrencilerin arasına daldı

Düzce'de 6 öğrenci yürüyerek okula gidiyordu. Bir otomobil kontrolden çıkarak aralarına daldı. Otomobil, öğrenci grubunun içinde 2 kişiye işte böyle çarptı.

Düzce'de Mustafa G. isimli sürücünün kullandığı otomobil savrularak yürüyerek okula giden 6 öğrencinin üzerine gelemeye başladı. Öğrenciler kontrolden çıkan otomobili fark ettiklerinde çok geçti.

 

4'ü son anda kaçmayı başardı. 2'siyse o kadar şanslı değildi. Otomobil, 2 öğrenciye çarparak yola savurdu. Yaralanan öğrencileri hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

(DHA)

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