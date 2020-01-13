Gelinim Mutfakta Soğan Pidesi tarifi ve yapılışı.. Soğan Pidesi nasıl yapılır?

Soğan Pidesi nasıl yapılır? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Gelinim Mutfakta programında bugün gelinler Soğan Pidesi için hünerlerini sergiliyor. Kırklareli'nin köylerinde sıkça yapılan soğan pidesinin yapılışı merak ediliyor. Gelinim Mutfakta Soğan Pidesi tarifi ve yapılışı haberimizde..

SOĞAN PİDESİ

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

1 paket insant maya

1 çay bardağı sıvı yağ

1,5 tatlı kaşığı kadar tuz

Aldığı kadar un

Yufkalara sürmek için sıvı yağ

İç Harcı için

3 adet soğan

3 adet domates

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yarım demet maydanoz

Yarım yemek kaşığı domates salçası

Üzeri için

2 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı sıvı yağ

YAPILIŞI:

Hamur için tüm malzemeleri bir kabın içinde yoğuralım ve yumuşak bir hamur elde edelim.

Hamurun üstünü kapatıp oda sıcaklığında 15-20 dk. mayalansın.

Bu sırada yapmak için iç harcını hazırlayalım.

Yağı tencereye alalım. Yemeklik doğradığımız soğanı ilave edip kavuralım.

Salçayı ekleyip kokusu çıkıncaya kadar kavuralım ve küçük küçük doğradığımız domatesi ekleyip tuz ve karabiber ilave ettikten sonra pişmeye bırakalım.

Son olarak maydanozu ekleyip ocaktan alalım.

Mayalanan hamuru 5 eşit parçaya bölelim.

Bezeleri fırın tepsisi büyüklüğünde açalım ve üzerini yağlayalım.

2 adet yufkayı tepsiye yerleştirelim.

3.yufkanın üzerine Üzerine hazırladığımız iç harcı koyalım ve yayalım.

Son yufkayı iç harcın üstüne kapatalım.

Üzerine yumurta, yoğurt ve yağ ile hazırladığımız harçtan sürelim.

Önceden ısıtmış olduğumuz fırında yarım saat pişirelim.

Dilimledikten sonra servis yapalım.