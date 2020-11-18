Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Gıdanı Koru Kampanyası yoğun ilgi görüyor. Kampanya kapsamında önce gıdanın korunacağına ve bir lokmayı bile israf edilmeyeceğine dair söz veriliyor. Söz verdikten sonra ekrana gelen sertifikanızı paylaşarak sevdiklerinizi de rekorun bir parçası olmaya davet edebilirsiniz. Peki, Sofrana Sahip Çık Sertifikası nasıl alınır? Gıdanı Koru Kampanyası ücretli mi, nasıl katılabiliriz?

SOFRANA SAHİP ÇIK SERTİFİKASI NASIL ALINIR? ÜCRETSİZ Mİ?

Sofrana Sahip Çık Sertifikası için https://gidanikoru.com/dunyarekoru adresine giriş yapılıyor. Ekrana çıkan söz metninde gerekli alanlar dolduruluyor. E-mail ve şehir gibi bilgilerin de girilmesi ile "Gönder" butonuna basılıyor. Akabinde Sofrana Sahip Çık Sertifikası ücretsiz olarak ekrana çıkıyor.

İŞTE O SÖZ METNİ

"Her lokmanın ve her yudumun kıymetini bileceğime, gıda kaybı ve israfını ve olumsuz çevresel etkilerini önlemek için kendi adıma var gücümle sorumluluk alacağıma, yiyecek ve içecekleri ihtiyacım kadar alıp, bilinçli tüketip, israf etmeyeceğime,

söz veriyorum."

SOFRANA SAHİP ÇIK SERTİFİKASI

Çocuklarımızın tek bir lokması daha israf olmasın diye sözümü verdim.

Sen de söz ver.

Soframıza sahip çıkalım.

Verdiğiniz söz için adınıza dikilecek

5 adet fidan ile geleceğe nefes oldunuz.