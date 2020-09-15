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  • Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü?
15 Eylül 2020 Salı 11:20 | Son Güncelleme:

Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü?

Şoför nasıl yazılır" TDK'ya göre şoför mü, şöför mü"

Şoför kelimesinin yazılışı merak ediliyor. Kelimeleri en doğru şekilde yazmak isteyen kişiler bulunuyor. Türk Dil Kurumu (TDK), şoför sözcüğünün yazımını yayımladı. TDK çevrim içi sözlük sayfasında sayısız kelimenin doğru yazımları bulunuyor.

Türk Dil Kurumu (TDK), şoför sözcüğünün cümle içinde doğru kullanımını resmi internet sitesi üzerinde yayımladı. Türkçe'de bulunan sayısız kelimenin yazımlarını ve anlamları TDK çevrim içi sözlük sayfasında yer alıyor. Şoför sözcüğü dilimize Fransızca'dan geçmiştir.

ŞOFÖR NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK), kelimenin yazılışını çevrim içi sözlük sayfasında paylaştı.

Kelimenin doğru kullanımı "şoför" şeklinde olmalıdır.

Şoför kelimesinin TDK tarafından paylaşılan anlamları;

1. isim Sürücü (I):

"Savcı öne, şoförün yanına oturmak istedi."

2. isim Mesleği araba kullanmak olan sürücü.

Şoför Cümle İçinde Örnekler

Bu akşam şoförüm ile birlikte seni almaya geleceğim. Doğru

İşten ayrılan şöförün yerine farklı birisini arıyoruz. Yanlış

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