Şoför kaçtı, Yasemin öldü

Kaza sonrası genç kadına çarpan sürücü, aracıyla olay yerinden kaçtı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Gül, dün son yolculuğuna uğurlandı. 23 yaşındaki genç kızın sosyal paylaşım sayfasında paylaşmış olduğu “Huzuru hüzne tercih ederim. Benim hüznüm başkasına eğlence oluyorsa ona Yaradan’dan yardım dilerim” yazısı yürekleri burktu.