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  3. Şoför kaçtı, Yasemin öldü

Şoför kaçtı, Yasemin öldü

Şoför kaçtı, Yasemin öldü

Nevşehir’de Zübeyde Hanım Caddesi’nde önceki gece karşıdan karşıya geçmek isteyen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencisi Yasemin Gül’e, Burhan E. yönetimindeki otomobil çarptı.

Kaza sonrası genç kadına çarpan sürücü, aracıyla olay yerinden kaçtı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Gül, dün son yolculuğuna uğurlandı. 23 yaşındaki genç kızın sosyal paylaşım sayfasında paylaşmış olduğu “Huzuru hüzne tercih ederim. Benim hüznüm başkasına eğlence oluyorsa ona Yaradan’dan yardım dilerim” yazısı yürekleri burktu. 

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