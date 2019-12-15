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  3. Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hayatını kaybetti

Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hayatını kaybetti

Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hayatını kaybetti

Trabzon'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti.

Erdoğdu Mahallesi Kayalık Türbe Sokağı'nda yaşayan Hasan ve Seher Süer'den haber alamayan yakınları, kontrol için eve geldi.

Çifti evde hareketsiz bulan yakınları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Süer çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı araştırmanın ardından çiftin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumuna götürüldü.


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