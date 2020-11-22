  • $7,6223
  • 9,0586
  • 458.851
  • 1323.95
22 Kasım 2020 Pazar 07:01 | Son Güncelleme:

SMA'lı Ayaz için son 7 ay

SMA'lı Ayaz için son 7 ay
- Ender TÜRKKAN

Marmaris'te 16.5 aylık ‘SMA Tip 2' hastası Ayaz'ın yurtdışında gen tedavisi görmesi için bağış kampanyası başlatıldı.

2 yaşından sonra uygulanmayan tedavinin masrafı 2 milyon 100 bin euro olmasına rağmen sadece 60 bin euro bağış toplandı. Ayaz’ın tedavi olamaması durumunda ömür boyu yürüyemeyeceğini söyleyen anne Mehtap Sambur Ünen, “Tek hayalim, oğlumun elinden tutup yürüyebilmek” dedi. Baba Sinan Ünen de destek olmak isteyenlerin Instagram’daki “@ayazbebek2019” sayfasından kendilerine ulaşabileceklerini söyledi.

<p>Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde koronavirüs vakasına giderken trafikte tartıştığı sürücünün, 'Ben pol

Koronavirüs vakasına yetişmeye çalışan ambulans şoförü, trafik magandası tarafından darbedildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yalancı bahara aldanan meyve ağaçları çiçek açtı

Kafe ve restoranlarda yeni dönem başladı! İşte ilk günden fotoğraflar...

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.