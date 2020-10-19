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19 Ekim 2020 Pazartesi 10:25 | Son Güncelleme:

SMA belirtisi ve tedavi yöntemleri: SMA nedir?

SMA belirtisi ve tedavi yöntemleri: SMA nedir"

SMA, halk arasında gevşek bebek sendromu olarak da bilinmektedir. Ellerde titreme ve beslenmede güçlük yaşayan SMA hastalarının yaşam kalitesi ciddi oranda düşürmektedir. Sıklıkla bebeklerde görülen SMA, baş kontrolünü sağlayamama gibi belirtiler de göstermektedir.

SMA, günümüzde sıkça karşımıza çıkan hastalık türlerinden biridir. Yaşam kalitesini ciddi anlamda düşüren SMA hastalığı, kas kaybı ya da zayıflığı, ellerde titreme, baş kontrolünü sağlayamama gibi belirtiler göstermektedir. SMA belirtisi ve tedavi yöntemleri haberimizde.

SMA NEDİR?

Sıklıkla görülen belirtiler arasında kas güçsüzlüğü bulunan SMA hastalığında hastalığın başlama yaşına ve yapabildiği hareketlere göre sınıflandırılan 4 farklı tip bulunmaktadır. Nörolojik muayenede görülen tip-1 hastalarında olan güçsüzlüğün genel ve yayılmış olması iken tip-2 ve tip-3 SMA hastalarında ise güçsüzlük proksimal yani gövdeye yakın kaslarda görülür.

SMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

SMA hastalığında genele olarak hastalığın tipine göre değişse de aşağıdaki belirtilen semptomlara rastlanır;

  1. Motor gelişim eksikliğine yol açan zayıf kaslar ve güçsüzlük
  2. Azalmış refleksler
  3. Ellerde titreme
  4. Baş kontrolünü sağlayamama
  5. Beslenme güçlüğü
  6. Cılız ses ve zayıf öksürük
  7. Kramp ve yürüme yeteneği kaybı
  8. Yaşıtlarından geri kalma
  9. Sık düşme
  10. Oturma, ayakta durma ve yürümede zorluk
  11. Dil seğirmesi

SMA TEDAVİSİ VAR MI?

SMA hastalığının tedavisinde henüz bir sonuca rastlanmamakla beraber çalışmalar devam etmektedir. Fakat hastalığın belirtilerinin azaltılmasına yönelik faklı tedaviler uzman hekim tarafından uygulanarak hastanın yaşam kalitesi artırılabilir.

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