Skandal karara imza atan 3 hâkimi HSK'ya şikayet ettiler! Müebbetlikleri bırakanlara suç duyurusu

Adana Ceyhan’da 3 yıl önce hırsızlık için girdikleri evde Kudret Yener’i (72) boğazını keserek öldüren iki cani, altınları çalıp kaçtı. Yaşlı kadının tırnağından alınan DNA örneklerinden zanlıların amca çocukları İsmail Y. (28) ve Vural Y. (38) olduğu saptandı. 1 yıl sonra yakalanan firari kuzenler, tutuklandı. 3 kadın hâkimden oluşan Ceyhan 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 13 Kasım’da sanıkları cinayetten ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkûm etti.

ACILI KARDEŞ: AKIL TUTULMASI



Bu ceza iyi halden ömür boyu müebbede çevrildi. Sanıklara diğer suçlardan da 8’er yıl hapis cezası verildi. Mahkeme iki sanığı da adli kontrolle serbest bırakınca savcılık itiraz etti. Sanıklar tekrar yakalanıp cezaevine gönderildi. Ablasını öldüren sanıkların serbest bırakılmasıyla şoke olan Nesibe Gençer, “Bayıldım, sinir krizi geçirdim. Müebbet verip serbest bırakmak akıl tutulmasıdır. HSK’ya dilekçemi yazdım, 3 kadın hâkimden şikâyetçi oldum.”