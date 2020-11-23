Şizofren dehşeti! Yavru kediyi yemek için katletmiş

İstanbul Tuzla’da sokaktan yakaladığı kedileri keserek eve götürüp yediği iddia edilen Fatma Ç. adlı kadın, hayvan severlerin ihbarı ile suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan kadının ilk ifadesinde kedileri kesip yediğini itiraf ettiği öğrenildi. “5199 Sayılı Hayvan Haklarını Koruma Kanununa Muhalefet” konusundan 6 suç kaydı bulunan ve “Paranoid Şizofren” tanısıyla 6 ay psikolojik tedavi gördüğü belirlenen kadın, savcılık talimatıyla akıl ve ruh sağlığı ile ilgili tedavi için hastaneye gönderildi.

‘YILLARDIR YAPIYOR’



İhbarda bulunan Sami Durmuş, yaşananları şöyle anlattı: “Kadın rahat bir şekilde yıllardır kedi kesip yemek için eve götürdüğünü söyledi. Bugün kedi yavrusunu kesen birinin yarın bir çocuğu kesmeyeceği ne malum.”

İLK VUKUATI DEĞİL



Geçen yıl da yine Tuzla’da bir köpeğin boğazını kesen Fatma Ç., vatandaşlarca yakalanmıştı. Vahşi kadın, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilmişti.