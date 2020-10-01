Siyah pirincin faydaları nelerdir? Siyah pirinç nasıl pişirilir?

Siyah pirincin faydaları lif ve mineral içermesi bakımından kap dostu olduğu belirtiliyor. Antioksidan değeri yüksek olan siyah pirinç, demir kaynağı olarak da bilinir. Siyah pirincin fiyatını, marketlerde sık sık aldığımız beyaz pirince oranla daha yüksek olduğu biliniyor. Siyah pirincin faydaları nelerdir?

SİYAH PİRİNCİN FAYDALARI NELERDİR?

Siyah pirinç, besin değeri yüksek, magnezyum ve demir açısından zengin bir lif ve mineral deposudur. Siyah pirinç beyazına oranla daha fazla magnezyum içermesi nedeniyle özellikle kemik, sinir dokusu, kasların çalışması ve kalp sağlığı için önemli bir kaynak oluşturuyor. Magnezyum hücrelerin enerji üretiminde de kritik bir rol oynayarak vücudun enerji düzeyini artırıyor, bağışıklık ve sinir sistemini kuvvetlendiriyor. Siyah pirincin beyaz pirinçten bir diğer bir farkı antioksidan değerinin yüksek olması. Antioksidanlar vücudun bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor ve yaşlanmanın etkilerini azaltıyor. Yaşlanma karşıtıdır. yaşlanmanın olumsuz etkilerini engeller, kırışıklıkları azaltır. Rengini antosianinler, sianidin, 3-0-beta glukositten alan, aromasını da özellikle asetil pirolinden alan siyah pirinç genetiğiyle oynanmamış bir ürün olduğu bildiriliyor ve tamamen doğal ve katkısız olduğu söyleniyor. DNA hasarlarının azalmasında etkilidir. Özellikle lif ve mineral zenginliği açısından yüksek olan siyah pirinç vejetaryenlerin popüler yemeği olarak kabul ediliyor. İçeriğinde şeker miktarı azdır.

SİYAH PİRİNÇ NASIL PİŞİRİLİR?

Öncelikle pirincin pişirilirken erimesini önlemek için, fazla nişastanın bir kısmını çıkarmak için pirinci pişirmeden önce soğuk suyla durulayın.

1 su bardağı siyah pirinç için 3 su bardağı sıcak su kullanabilirsiniz.

Pirinci ve suyu bir tencerede, orta-yüksek ateşte birleştirin. Kaynattıktan sonra kapağını örtün ve kaynamaya bırakın. Pirinci 30–35 dakika boyunca veya yumuşayana ve bütün su emilene kadar pişirin.

Tavayı ocaktan alın ve kapağı açmadan önce 5 dakika daha bekletin. Siyah pirinci ister pilav gibi ya da salatalarınıza ekleyerek tüketebilirsiniz.