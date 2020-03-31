Sivil polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Denizkızı kavşağında meydana geldi. Alanya'dan Anamur yönüne giden Murat Şahin'in kullandığı otomobil ile Uğur Mumcu Caddesi'nden D400 yoluna çıkan Bahri Bozkurt yönetimindeki, Gazipaşa Emniyet Müdürlüğü'ne ait sivil polis aracı çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sivil polis aracı, takla atarak, ters döndü. Kazada polis memurları Bahri Bozkurt ve Ömer Faruk Gündoğan, araçta sıkıştı. İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan ekipler tarafından yaralı çıkarılan polisler Bahri Bozkurt ve Ömer Faruk Gündoğan ile kazada yaralanan diğer sürücü Murat Şahin, ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan 3 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza sonrası ise araçlar, vinç ve çekici ile yoldan kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

DHA