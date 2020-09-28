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  • Sivas'ta tehlikeli yolculuk: Çocukları motosiklete bağladığı sepette taşıdı
28 Eylül 2020 Pazartesi 15:58 | Son Güncelleme:

Sivas'ta tehlikeli yolculuk: Çocukları motosiklete bağladığı sepette taşıdı

İHA

Sivas'ta motosikleti arkasına bağladığı sepete iki çocuğunu bindirerek trafiğe çıkan şahıs adeta ölüme davetiye çıkardı.

Sivas'ta gerçekleşen olayda, motosiklet arkasına bağladığı sepete iki çocuğunu bindirerek trafiğe çıkan şahıs kazaya davetiye çıkardı.

İHA'da yer alan haberde ismi bilinmeyen bir motosiklet sürücüsü motosikletinin arkasına bağladığı tekerlekli sepetin içine iki çocuğu bindirdikten sonra motosikletin üzerine de biri çocuk 3 kişi binerek trafiği çıkan sürücü hem canlarını hiçe saydı hem de trafiği tehlikeye soktu.

OLAY SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Görenlerin pes dediği görüntüleri ise trafikte seyreden otomobil içindeki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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