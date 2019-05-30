  • $5,8801
  • 6,5584
  • 243.413
  • 90.011
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
30 Mayıs 2019 Perşembe 22:32 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 22:32

Sivas'ta şiddetli yağış nedeniyle bahçe duvarı çöktü

Sivas'ta şiddetli yağış nedeniyle bahçe duvarı çöktü

Sivas'ta etkili olan yağış nedeniyle çöken bahçe duvarının devirdiği aydınlatma direği park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Sivas'ta şiddetli yağmurun ardından Alibaba Mahallesi 61. Sokak'ta bir apartmanın bahçe duvarı çöktü. 

Duvarın çökmesiyle birlikte devrilen aydınlatma direği ise park halindeki Osman Dülek'e ait 58 BU 665 plakalı otomobilin üzerine düştü.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yolu trafiğe kapatan polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, kentte etkili olan yoğun sağanak ve dolu nedeniyle yollar adeta göle döndü. Yağışın ardından bazı araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

AA

Yağ Yakan Besinler Hangileridir? | #SağlıklıRamazanlar

<p><br /> <strong>´YENİ PROJELERDE GÖRÜŞMEK ÜZERE´</strong></p> <p>Engin Altan Düzyatan büyük fi

Diriliş´in Ertuğrul´undan Duygulandıran Veda

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tarlada kanlı pusu!

Akraba olduğuna inanamayacağınız ünlü isimler

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.