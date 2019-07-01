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Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm

Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye kaldırılan 45 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat'ın Sorgun ilçesi Gökiniş köyünde çiftçilikle uğraşan 5 çocuk annesi İfakat Şahan (45), 7 gün önce vücuduna yapışan keneyi çıkardı.

Bir süre sonra rahatsızlanınca Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılan Şahan, burada yapılan müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

KKKA şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Şahan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Ailesine teslim edilen Şahan'ın cenazesinin, Sorgun'da toprağa verileceği öğrenildi.

AA

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