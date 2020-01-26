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Sivas'ta kar nedeniyle 21 köy yolu kapandı

Sivas'ta kar nedeniyle 21 köy yolu kapandı

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 21 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, il merkezi ve ilçelerde 21 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sivas İl Özel İdaresi merkez ve ilçelerde 32 greyder, 6 dozer, 26 destek aracı, 24 yükleyici ve 9 kar bıçaklı kamyon ile karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. 

Öte yandan Sivas il merkezi ve ilçelerinde soğuk hava etkili oldu. 

İmranlı ilçesinde hissedilen sıcaklık sıfırın altında 24 derece ölçüldü, il merkezinde ise hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. 


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