Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0916
  • 6,5713
  • 313.542
  • 119092
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Sivas'ta iki işçi servisi çarpıştı: 10 yaralı

Sivas'ta iki işçi servisi çarpıştı: 10 yaralı

Sivas'ta iki işçi servisi çarpıştı: 10 yaralı

Sivas’ta iki işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 07.00 saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi 2. kısım 5. caddede meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen S.M. idaresindeki 58 S 182 plakalı işçi servisi ile aynı yönde ilerleyen H.A. idaresindeki 58 ABS 161 plakalı işçi servisi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 10 işçi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA


Yasemin Özilhan fikrini değiştirdi: Setlere dönüyor!
Evliliğe yeşil ışık
'Çok mutluyuz'
'Üzerine alınan ünlü değildir'
Hadise aileye girdi

Kamışlı´da ABD zırhlı aracı, Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Kayseri'de bulunan fosilin, 7,5 milyon yıl önce yaşamış bir file ait olduğu anlaşıldı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları