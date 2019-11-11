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  3. Sivas'ta görüntülendi: Belgesellerde izliyorduk, çok şaşırdık

Sivas'ta görüntülendi: Belgesellerde izliyorduk, çok şaşırdık

Sivas'ta görüntülendi: Belgesellerde izliyorduk, çok şaşırdık

Dün Sivas'ın Zara ilçesi Kızılırmak civarında nesli tükenmekte olan Vaşak görüntülendi.

Cengiz Oğuzhan, oğlu Arda ile Kızılırmak kenarında balık avlarken tesadüfen fark ettiği Vaşak’ı, cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntülerde Vaşak’ın avladığı tavşanı ağzında taşıdığı görüldü. Görüntülenen Vaşak bir süre sonra gözden kayboldu. Vaşak’ı görüntüleyen Cengiz Oğuzhan daha önce hiç Vaşak görmediğini, genelde televizyonda belgesellerde izlediğini belirterek çok şaşırdıklarını söyledi.

''BELGESELLERDE İZLİYORDUK, ÇOK ŞAŞIRDIK''

Vaşak’ı görüntüleyen Cengiz Oğuzhan, Vaşak’ı belgesellerde gördüklerini ve canlı görünce çok şaşırdıklarını belirterek, “Dün Pazar günü olması sebebiyle oğlum ile beraber Kızılırmak'a balık tutmaya gittik. Oltayı ırmağa attığımızda karşı tepede hareket eden bir şey gördük. Ağzında bir av yakalamış hayvanın tepeye doğru çıktığını gördük. Bunun daha sonra Vaşak olduğunu öğrenince çok şaşırdık. Çünkü daha önce belgesellerde izliyorduk. Oğlumda çok şaşırdı. Hemen kayıt altına aldık. Sivas'ın Zara ilçesinde böyle bir nadir görülen hayvanı gördüğümüz içinde çok mutlu olduk” dedi.

(İHA)


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