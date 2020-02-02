Sivas'ta 222 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ekipler, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 6 dozer, 26 destek aracı, 24 yükleyici ve 9 kar bıçaklı kamyonla karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan, il merkezinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Soğuk havanın etkisiyle oluşan buzlanma nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksama yaşanıyor.