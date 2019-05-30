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30 Mayıs 2019 Perşembe 14:42 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 14:42

Sivas Zara'da rögar kapakları çalındı

Sivas Zara'da rögar kapakları çalındı

Sivas'ın Zara ilçesinde bazı cadde ve sokaklardaki rögar kapakları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

Sivas'ın Zara ilçesinde bazı cadde ve sokaklardaki rögar kapakları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

Zara Belediyesi Temizlik ve Saha Amirliğinden yapılan açıklamada, son iki yıldır cadde ve sokaklarda rögar kapaklarının çalındığı bildirildi.

Cadde ve sokaklarda yapılan rutin kontroller sırasında zaman zaman rögar kapaklarının olmadığının fark edildiği belirtilen açıklamada, son olarak iki cadde üzerinde 14 rögar kapağının çalındığını, konuyla ilgili emniyet müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi.

Rögar kapaklarının çalınmasının insanlar için tehlike unsuru oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, "İnsanlar başta olmak üzere canlılar için bu durum tehlike oluşturmaktadır. Can kaybı yaşanmaması için kapaklar yerine takılana kadar vatandaşların dikkat etmelerini rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

(AA)

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