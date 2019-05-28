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28 Mayıs 2019 Salı 16:04 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 16:06

Sivas Suşehri'nde depoda yangın

Sivas Suşehri'nde depoda yangın

Sivas’ın Suşehri ilçesinde bir nalbur deposunda çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Suşehri ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Erzincan Caddesi üzerinde bulanan nalbur deposunda yangın çıktı. Plastik boru bulunan nalbur deposunda bilinmeyen sebepten dolayı çıkan yangın, nalbur deposunun bitişiğinde bulunan iki katlı evin çatısına ve bir apartmanın dış yalıtımına sıçradı. Depodaki plastik maddeler ve apartmanın yalıtım malzemelerinin tutuşmasıyla yoğun bir duman oluştu. Yangın, Suşehri Belediyesi İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarından sonra kontrol altına alındı. Alevlerin evlerine sıçramaması için apartman sakinlerinin bidonlarla su atmaları dikkat çekti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

(İHA) 

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