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  3. Sirt'te FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Sirt'te FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Sirt'te FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PYD) yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; silahlı terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı olduğu yönünde bilgiler elde edilen 11 şüpheli şahsa yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Siirt merkez, Kurtalan ve Şirvan ilçeleri ile Bingöl, Yalova, Konya illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon kapsamında 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, bir firari şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir” denildi.


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