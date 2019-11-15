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  3. Çanakkale'de sirenlerin erken çalınmasıyla ilgili 2 öğretmen açığa alındı

Çanakkale'de sirenlerin erken çalınmasıyla ilgili 2 öğretmen açığa alındı

Çanakkale'de sirenlerin erken çalınmasıyla ilgili 2 öğretmen açığa alındı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla yapılan anma töreninde sirenlerin 6 dakika erken çalınmasına ilişkin 2 öğretmen açığa alındı.

Yıldırım Akbulut Meydanı'ndaki törende çelenk sunumunun ardından sirenlerin saat 08.59'da çalınması üzerine Kaymakam Sercan Gökdemir tarafından verilen talimat doğrultusunda soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında törende görevli öğretmenler D.A ve H.A, ihmalleri olduğu gerekçesiyle açığa alındı.

Anma töreninde saat 08.59'da sirenlerin çalınmasıyla saygı duruşunda bulunulmuş ve İstiklal Marşı okunmuş, durumun fark edilmesi üzerine saat 09.05'te tekrar sirenler çalınmıştı.  (AA)


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