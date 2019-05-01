Sıraselviler'de esnafın voleybol keyfi
1 Mayıs nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğe kapatıldı. Taksim Sıraselviler Caddesi'ndeki iki kadın esnaf, kapalı yolları fırsat bilerek voleybol oynadı. Esnafın keyifli anlar yaşadığı görüldü.
TAKSİM MEYDANI'NDA FUTBOL OYNADILAR
1 Mayıs nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğe kapatıldı. Taksim Meydanı'nda insan yoğunluğunun az olması nedeniyle büfeciler, kapalı yolları da fırsat bilerek oynadı. Bol bol top sektiren esnaf keyifli anlar yaşadı. Öte yandan İstiklal Caddesi'nde de bazı esnafların dükkanlarını açmadığı görüldü.
DHA