Sıraselviler'de esnafın voleybol keyfi

TAKSİM MEYDANI'NDA FUTBOL OYNADILAR

1 Mayıs nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğe kapatıldı. Taksim Meydanı'nda insan yoğunluğunun az olması nedeniyle büfeciler, kapalı yolları da fırsat bilerek oynadı. Bol bol top sektiren esnaf keyifli anlar yaşadı. Öte yandan İstiklal Caddesi'nde de bazı esnafların dükkanlarını açmadığı görüldü.

DHA