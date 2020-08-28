Müge Anlı Sinop yangınında yeni gelişme var mı? Sinop'taki yangında son durum ne?

Bugün Müge Anlı canlı yayınında Sinop'ta yaşanan akılalmaz yangın konusu işlenmeye devam ediliyor. 22 Nisan 2019 tarihinde Özkaya Ailesi'nin evi şüpheli bir yangınla kül olmuştu. Evde olduğu düşünülen üç kişiye dair hiçbir ize rastlanmaması sebebi ile cinayetten kaçırılmaya pek çok iddia geldi. Peki, Sinop'taki yangında son durum ne?



SİNOP'TAKİ YANGINDA SON DURUM NE?



Müge Anlı’ya konu olan esrarengiz Sinop yangınıyla ilgili yeni gelişmeler merak ediliyor. 22 Nisan 2019 tarihinde Özkaya Ailesi’nin evi şüpheli bir yangınla kül olmuştu. Evde olduğu düşünülen üç kişiye dair hiçbir ize rastlanmaması sebebi ile cinayetten kaçırılmaya pek çok iddia geldi. Öte yandan eşi, oğlu ve anneannesini kaybeden Erdal Özkaya’nın çelişkili ifadeleri soru işaretlerine sebep oldu.

Yangının üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen olaydaki hala sır perdesi aralanmadı. Hanife Özcan, Nurten Özkaya ve 4 yaşındaki oğlu Ramazan Özkaya'nın yangında öldüklerine dair bugüne kadar hiçbir ize rastlanmaması olayı içinden çıkılmaz bir hale getirdi.

OĞLUNU ALMANYA'YA KAÇIRDIĞI İDDİA EDİLDİ



Yangın sonrası ortaya atılan iddialardan biri de evdeki 3 kişinin öldürülüp başka yere gömülmesine yönelikti. Yangında kaybolan 3 kişiyle ilgili en ilginç iddia ise Erdal’ın o yangında çocuğunu kurtardığı ve tehdit nedeniyle Erdal’ın oğlu Ramazan’ı Almanya’ya gönderdiği yönündeydi."

MESAJLARI İFŞA OLDU



Sinop yangınıyla ilgili şüpheler Erdal Özkaya ve Şaban Özcan'ı işaret ederken 3 Temmuz tarihli bölümde şaşırtıcı olaylar yaşandı. Erdal Özkaya'nın soruşturmayı yürüten ekibe bir kumpas içerisinde olduğu ortaya çıktı.

Sinop’ta yaşanan esrarengiz yangın sonrası ortadan kaybolan Hanife Özcan, Nurten Özkaya ve Ramazan Özkaya’ya ne olduğunu araştıran Müge Anlı, Nurten Özkaya’nın eşi Erdal Özkaya’nın attığı mesajları ifşa etti.

Yeğeniyle WhatsApp’tan mesajlaşan Erdal Özkaya’nın Müge Anlı’nın ekibinden şikayetçi olmasını istediği ortaya çıktı. İfşa edilen mesajlar sonrası çok sinirlenen Anlı, “Sana yazıklar olsun. Senin için burada uğraştık Arif Hoca senin tedavin için çalıştı çabaladı. Gerçekten yazıklar olsun. Ben bu kadar yıldır burada program yapıyorum hiç böyle bir şey görmedim. Ne katilinden gördüm nede başka birinden. Çok tehlikelisin çok tehlikelisin! Elim ayağım titriyor ya bende sana üzülüyorum ya bana da yazıklar olsun. Benden Arif hocadan tedavin için yardım istiyorum.” dedi.

ERDAL ÖZKAYA'YA NE OLDU?



Mesajların ortaya çıkması ardından Müge Anlı, Erdal Özkaya hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Erdal Özkaya ve Muhtar Şaban Özcan'ın savcılıkta ifade verdiğini açıkladı.