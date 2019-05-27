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27 Mayıs 2019 Pazartesi 17:28 | Son Güncelleme: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 17:32

Sinop'taki kaybolan balıkçı hala aranıyor

Sinop'taki kaybolan balıkçı hala aranıyor

Sinop'ta denize açılan ve kendisinden haber alınamayan balıkçıyı arama çalışmaları 6 gündür devam ediyor.

Kentte 6 gün önce balık avlamak için teknesiyle denize açılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Suat Öztuğrul'u arama çalışmaları, sahil güvenlik ve AFAD ekiplerince sürdürülüyor.      
Ekiplerce Öztuğrul'a ait teknenin bulunduğu alanda hem havadan hem denizden yapılan aramalarda sonuca ulaşılamadı.    Bir sahil güvenlik gemisi, iki sahil güvenlik botu ve bir helikopterin katıldığı arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

(AA)   

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