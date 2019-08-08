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Sinop'ta tefeci operasyonu: 5 gözaltı

Sinop'ta tefeci operasyonu: 5 gözaltı

Sinop'ta tefecilik yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyonda kapsamında Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince kent merkezinde tefecilik yaptıkları ileri sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 5 şüpheli, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. 

Adreslerde yapılan aramalarda, mağdurlara ait olduğu tespit edilen çok sayıda tapu, senet ve evrakın yanı sıra bir miktar para ile tüfek ve tabanca ele geçirildi. 

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

AA

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