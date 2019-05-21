Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0629
  • 6,767
  • 247.889
  • 85.255
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Sinop'ta çamura saplanan karaca yavrusunu çiftçiler kurtardı

Sinop'ta çamura saplanan karaca yavrusunu çiftçiler kurtardı

Sinop'ta çamura saplanan karaca yavrusunu çiftçiler kurtardı

Sinop'un Boyabat ilçesinde çeltik tarlasında oluşan çamura saplanan karaca yavrusu, çiftçiler tarafından kurtarıldı.

Çatpınar köyünde çeltik ekimi yapan Mustafa Kökçü ve arkadaşları, tarlada yavru karacanın çamurun içinde hareketsiz yattığını gördü. Hayvanın saplandığı yerden kurtulamadığını gören Kökçü ve arkadaşları, karacayı çıkararak araçlarına koydu.

Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen karaca, sağlık kontrolünün ardından doğal yaşama bırakıldı.

Mustafa Kökçü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeltik tarlalarının bataklık olduğunu belirterek "Bu yavru herhalde bir şeyden kaçmış ki buraya saplanmış. Arkadaşlarla çamurdan çıkardık ve yetkililere teslim ettik. Çok şükür durumu iyi. Tekrar doğal yaşama salındı." dedi.

Kökçü, insanlar kadar hayvanların da yaşama hakkı olduğunu, o nedenle bütün canlılara sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü oyuncuya 19 yıla varan hapis istemi
Nusret'ten alkışlanacak hareket
Hadise'nin yüzüne ne oldu?
Pelin Akil: İsteyen takibi bırakabilir
‘O sizin uydurmanız‘
Diriliş Ertuğrul 149. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul´un yeni bölümünde neler olacak

Diriliş Ertuğrul 149. Yeni Bölüm 2. Fragmanı İzle

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

ABD’yi geride bıraktı ve dünyanın en büyük donanması haline geldi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları