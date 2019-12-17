Sinop TOKİ 2019 başvuruları nasıl yapılır? TOKİ Sinop projeleri hangi ilçelerde?

Sinop TOKİ 2019 başvuruları nasıl yapılır? sorusunun yanıtı ev sahibi olmak isteyenler tarafından merak ediliyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için başvurular 15 Ocak'a kadar alınacak. Başvurular Ziraat Bankası yetkili şubeleri aracılığı ile kabul edilecek. Başvuru bedeli 2+1 evler için 500 TL, 3+1 evler için ise 1000 TL olarak belirlendi. Sinop'ta yaşayan vatandaşlar Sinop TOKİ 2019 başvuruları nasıl yapılır, TOKİ projeleri hangi ilçelerde? merak ediyor. İşte yanıtı..

TOKİ SİNOP PROJELERİ HANGİ İLÇELERDE?

SİNOP İLİ BOYABAT İLÇESİ 120 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ 84 2+1 daire, 36 3+1 konut toplam 120 konut 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

SİNOP İLİ DURAĞAN İLÇESİ 180 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ 126 2+1 daire, 54 3+1 daire toplam 180 konut 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

SİNOP İLİ MERKEZ 300 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 210 2+1 daire 90 3+1 daire toplam 300 konut 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ

SİNOP TOKİ 2019 BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 Bin Sosyal Konut için 16 Aralık 2019 - 15 Ocak 2020 tarihleri arasında başvurular alınacak.

Başvurular Ziraat Bankası yetkili şubeleri aracılığı ile kabul edilecek. Başvuru ücreti 2+1 evler için 500 TL, 3+1 evler için ise 1000 TL.

TOKİ tarafından 7 coğrafi bölgeye göre farklı mimari özelliklerde 81 ilde yapılacak sosyal konutlar, 140 bin ile 210 bin lira arasında değişen fiyatlarda satılacak.

Konut bedelinin yüzde 10’u peşin olarak yatırılacak ve aylık taksitler 894 liradan başlayacak. İnşasına yılbaşından sonra başlanacak sosyal konutların 1,5 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Başvurular 4 kategoride kabul edilecek:

1. Kategori “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri”

2. Kategori “En az %40 Engelli Vatandaşlar”

3.Kategori “Emekli Vatandaşlar”

4. Kategori “Diğer alıcı adaylar”

Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek, başvuru sahipleri arasında “Hak Sahibi Belirleme” kurası çekilecek.

TOKİ SİNOP KONUTLARI BAŞVURU ŞARTLARI 2020

*Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

*T.C. vatandaşı olması,

*Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

*Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).

*Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

*Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

*Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 25 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

*Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ” ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.