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22 Eylül 2020 Salı 16:03 | Son Güncelleme:

Sinofobi nedir? Sinofobi ne anlama geliyor?

Sinofobi nedir" Sinofobi ne anlama geliyor"

Sinofobi kelimesi, yeni tip koronavirüs salgını sonrası hayatımıza giren kelimeler arasında yer aldı. Salgın sonrası hayatımızda maddi ve manevi değişimler meydana geldi. Sinofobi; Çin veya Çin ürünlerine karşı duyulan korku olarak adlandırılmaya başlandı.

Sinofobi kelimesi literatürde yerini aldı. Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korovirüs salgını sonrası yaşantımıza sinofobi kelimesi eklendi. Pandeminin Çin'de başlaması sebebiyle Çin ya da Çin ürünlerine karşı duyulan korkuya Sinofobi ismi verildi.

SİNOFOBİ NEDİR?

Dünyayı etkileyen ve kısa sürede pandemi ilan edilen koronavirüs salgını sonrası hayatımıza yeni isimler dahil oldu. Bunlardan biride Sinofobi oldu.

Sinofobi, Çin'e, Çinlilere veya Çin ürünlerine karşı duyulan korkuyu ve uygulanan ayrımcılığı ifade ediyor. Sinofobi terimi ilk olarak İtalyan gazeteleri tarafından kullanmaya başladı.

Dünyaca ünlü sözlük Wikipedia ise kelimeye şu şekilde yer verdi:

Anti-Çin duyguları veya Sinofobi, Çin'e, halkına, diasporasına veya kültürüne karşı nefret veya korku gibi duyguları içerir. 

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p><a href='#0' >tuna.tunca

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