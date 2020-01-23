Sınırda yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyünde devriye görevi yapan piyade hudut karakolu ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen kişiyi, 2'nci derece askeri yasak bölgede yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelinin, PKK/KCK terör örgütü ile bağlantısı bulunan B.T. olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

DHA