Sınır kapısında 5 bin su kaplumbağası ele geçirildi

Sarp Sınır Kapısı'nda, Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmak istenen 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı'na gelen Azerbaycan vatandaşı R.G'nin kullandığı otomobilde X-ray araması yapıldı.

Arama hangarına sevk edilen ve detaylı şekilde incelenen aracın kapı içlerine gizlenmiş 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi.

Şüpheli R.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

(AA)