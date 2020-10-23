Sınıflandırılmış yükümlü ne demek? Sınıflandırılmış yükümlü askere ne zaman gider?

Sınıflandırılmış yükümlü kavramı binlerce asker adayı tarafından araştırılmaya başlandı. 2020 Kasım celbi için askerlik yerleri bugün içerisinde açıklanacak. Askere gidecek olanlar askerlik yerlerini bugün e-Devlet'ten öğrenebilecek. Askerlik görevini yerine getirmek için sorgulama yapanların karşısına sınıflandırılmış yükümlü kavramı çıkıyor. Sınıflandırılmış yükümlü ne demek?

SINIFLANDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ NE DEMEK?

Sınıflandırılmış yükümlü, asker altına alınacak adayın sevk edileceği sınıfın ve birliğin belli olduğunu göstermektedir.

Askerlik yerleri açıklandı mı? Kasım celp dönemi askerlik yerleri e-Devlet sorgulama ekranı

SINIFLANDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ ASKERE NE ZAMAN GİDER?

e-Devlet üzerinden askerlik sorgulama için bakıldığında Sınıflandırılmış Yükümlü ibaresi ile karşılaşan adayların, askerlik yerlerinin açıklanma tarihinde hangi sınıf ve birliğe teslim olacağı yazacaktır.

T.C KİMLİK NO İLE ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Er adayları askerlik yerleri bilgisini e-Devlet kapısından sorgulayabilecek. e-Devlet'e giriş yapacak olan adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında temin edebilecek.