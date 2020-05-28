Sınıflandırılmış yükümlünün ne anlama geldiği vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından askerlik yerlerinin açıklanacağı duyuruldu. Askerlik görevini yerine getirecek kişiler konuyu yakından takip ediyor. Peki, Sınıflandırılmış yükümlü 2020 nedir, ne demek? Sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider? Sınıflandırılmış yükümlü ibaresi, e-devlet üzerinden kontrol ediliyor. Haberimizin içerisinden sınıflandırılmış yükümlülük hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

SINIFLANDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ 2020 NEDİR, NE DEMEK?

Gündemde merak edilen sınıflandırılmış yükümlü kavramı, asker olacak kişinin sınıfının ve birliğinin belli olduğunu ifade etmektedir.

SINIFLANDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ NE ZAMAN ASKERE GİDER?

Er ve erbaşlar için 1. grup sevk tarihi 5 Haziran 2020 olacak.

İlk grup sevk belgesini 1-5 Haziran tarihleri arasında alabilecek.

Haziran grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 20 Haziran 2020 olacak. Bu grup ise 16-20 Haziran tarihleri arasında sevk belgelerini alabilecekler.

Yedek subay ve astsubay adayları, er ve erbaşların ikinci grubu ve ertelenen nisan grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 29 Haziran 2020 olacak. Bu grup içerisinde yer alanların sevk tarihleri ise 25-29 Haziran olacak.

T.C KİMLİK NO İLE ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Er adayları askerlik yerleri bilgisini e-Devlet kapısından sorgulayabilecek. e-Devlet'e giriş yapacak olan adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında temin edebilecek.