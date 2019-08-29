Sinekkovar elbise

Yeni bir araştırmaya göre grafenle kaplı kıyafetler sinek ısırıklarını engelleyebilir ve bu çözüm, sıtma gibi bazı ölümcül hastalıkların yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Bilim insanları 2004’te keşfedilen bu aşırı ince malzemenin kan emici böcekleri kendine çekerek böceklerin ısırmasına yol açan terdeki kimyasal sinyalleri engellediğini ortaya çıkardı. Testler aynı zamanda bu malzemenin sivrisineklerin delip geçemeyeceği kadar güçlü olduğunu gösterdi. Brown Üniversitesi’nden kıdemli yazar Profesör Robert Hurt, “Sivrisinekler dünya çapında en önemli hastalık taşıyıcı canlılardan biri ve sivrisinek ısırığının kimyasallar olmadan engellenmesi konusunda büyük bir ilgi mevcut. Bu keşfin bunu da sağlayacağından eminiz” şeklinde konuştu.

ALGILARI TIKANIYOR

Malzemeyi test etmek için katılımcılar kollarını sivrisinekle dolu bir kabın içine yerleştirdi. Gafen oksit (GO) zarı kullanan katılımcılar tek bir ısırık bile almadı. Grafen sayesinde sivrisinekler deri yamasının üzerine dahi konmadı, orada birinin olduğunu bile hissetmediler.