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  3. Sineği öldürmek isteyen adam, evinin yarısını havaya uçurdu
07 Eylül 2020 Pazartesi 12:24 | Son Güncelleme:

Sineği öldürmek isteyen adam, evinin yarısını havaya uçurdu

Sineği öldürmek isteyen adam, evinin yarısını havaya uçurdu
AKSAM.COM.TR

Fransa'da yaşayan 80 yaşındaki bir adam, kendisini rahatsız eden kara sineği öldürmek isterken büyük bir felakete sebep oldu. Mutfak tüpünün gaz sızdırmakta olduğundan bihaber olan adam, elektrikli sinek raketini savurunca evin yarısı havaya uçtu. Fransız basını, yaşanan olayı “Sineği akıbeti belli değil” diye duyurdu.

Fransa’nın Dordogne kentinde yaşayan 80 yaşındaki bir adam, akşam yemeğini yediği sırada kendisini rahatsız eden kara sineği öldürmek isteyince büyük felaket yaşandı.

Aksam.com.tr’nin Fransız gazetesi Sud Ouest’ten aktardığı habere göre, yemek hazırlandıktan sonra açık unutulan tüpten sızan gaz, sineği öldürmek için kullanılan elektrikli raketin çalıştırılmasıyla birlikte büyük bir patlamaya sebep oldu.

Evin yarısını havaya uçuran patlama ucuz atladıldı. Tavanında çöken ev yaşanmaz hale gelirken, yaşlı adamın elinde ise hafif yanık oluştu. Sud Ouest gazetesi ise, yaşanan trajikomik olay için “Sineğin akıbeti belli değil.” diye yazdı.

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