Sineği öldürmek isteyen adam, evinin yarısını havaya uçurdu

Fransa’nın Dordogne kentinde yaşayan 80 yaşındaki bir adam, akşam yemeğini yediği sırada kendisini rahatsız eden kara sineği öldürmek isteyince büyük felaket yaşandı.

Aksam.com.tr’nin Fransız gazetesi Sud Ouest’ten aktardığı habere göre, yemek hazırlandıktan sonra açık unutulan tüpten sızan gaz, sineği öldürmek için kullanılan elektrikli raketin çalıştırılmasıyla birlikte büyük bir patlamaya sebep oldu.

Evin yarısını havaya uçuran patlama ucuz atladıldı. Tavanında çöken ev yaşanmaz hale gelirken, yaşlı adamın elinde ise hafif yanık oluştu. Sud Ouest gazetesi ise, yaşanan trajikomik olay için “Sineğin akıbeti belli değil.” diye yazdı.