Sınav kaygısıyla nasıl baş edilir? Uzman açıkladı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek hizmet binasında "Sınav Kaygısı ve Baş Etme Yöntemleri Sempozyumu" yapıldı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Sorumlusu Dr. Serdar Cömert moderatörlüğünde gerçekleştirilen sempozyumda, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Raziye Dut, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Ece Kök Özyürek ile Psikolog Alperen Ak birer sunum yaptı.

DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDE

SBÜ İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikologu Alperen Ak, sunumunda sınav kaygısı halinde ebeveynin tutum ve çocuğa desteğinin en önemli noktalardan biri olduğunu belirtti. Ak, sınavın tek başına çocuğun değerini belirleyen kriter olmadığına işaret ederek, ebeveynin en büyük desteğinin ne olursa olsun çocuğunu sevmeye devam etmesi ve bunu hissettirmesi olduğunu aktardı.

UZMANA BAŞVURULMALI

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Ece Kök Özyürek ise "Çocuk ya da ergen aşırı stresli olduğundan bahsediyorsa, sınav kaygısının olağan bir kaygının ötesine geçtiğini ve hayatını olumsuz etkilediğini düşünüyorsanız çocuk ve ergen psikiyatrisine başvurulmalı" ifadelerini kullandı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Raziye Dut da "Türkiye'de sınav kaygısı dünya ortalamasının üzerindedir. Risk faktörlerinin bilinmesi bu ortalamayı azaltabilir. Kaygı, bulaşıcı, olumsuz bir duygudur. Baş etmek riskleri azaltmakla başlar" değerlendirmesini yaptı.

SINAV KAYGISI İLE BAŞETME YOLLARI

1) Sınava planlı programlı çalışma;

* Planlı ve programlı ders çalışma sınava yeterince ve zamanında çalışmanızı sağlar

2) Sınav Zamanına Kadar Ders Çalışma;

* Son ana kadar ders çalışmak öğrenilenlerin karışmasına neden olacağından sınavdan bir iki gün önce ders çalışmayı bırakmak gerekir.

3) Uyku, Dinlenme ve Beslenme

* Sınav gecesi yeterince uyumaya çalışın.

* Sınavdan önce iyice dinlenin ve sınavı düşünmemeye çalışın.

* Sınavdan önce fazla ve dokunacak yiyeceklerden uzak durun.

4) Düşünce ve İnançlar;

* Eğer başarılı olamazsam aileme ne söylerim

* Bu sınavda başarılı olamayacağım

* Ellerim titriyor. Ne yapacağım

* Ben yetersizim gibi olumsuz ve yıkıcı düşüncelerden mümkün olduğunca uzak durun.

5)Doğru Nefes Alma ve Gevşeme

* Sınav girmeden ya da sınav sırasında kaygı düzeyinizin artarsa, birkaç kez derin nefes alın.