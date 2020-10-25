Sınav başarı duası nedir?

Akademik kariyer yapmak isteyen öğrencilerin heyecanla bekledikleri gün geldi çattı.



SINAV BAŞARI DUASI NEDİR?



İMTİHANA (SINAVA) GİRERKEN ŞU DUA OKUNUR:



"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)

ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar. Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."

SINAV ÖNCESİ OKUNACAK DUA



Ey Rabbim, göğsümü aç, genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü çöz de sözümü anlasınlar. (Taha 25-28)