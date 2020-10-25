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25 Ekim 2020 Pazar 00:51 | Son Güncelleme:

Sınav başarı duası nedir?

Sınav başarı duası nedir"

ALES sınavındaki heyecanını azaltmak isteyen öğrenciler sınav başarı duasını araştırmaya başladılar.

Akademik kariyer yapmak isteyen öğrencilerin heyecanla bekledikleri gün geldi çattı. 

SINAV BAŞARI DUASI NEDİR?

İMTİHANA (SINAVA) GİRERKEN ŞU DUA OKUNUR:

"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)

ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar. Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."

SINAV ÖNCESİ OKUNACAK DUA

Ey Rabbim, göğsümü aç, genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü çöz de sözümü anlasınlar. (Taha 25-28)

<p>Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir v

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