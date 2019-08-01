Simpsonlar adlı çizgi dizideki Simpson ailesinin üyelerinden hangisi bir nükleer santralde çalışır? Güven Bana sorusu Simpsonlar adlı çizgi dizideki Simpson ailesinin üyelerinden hangisi bir nükleer santralde çalışır? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 1 Ağustos Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu

A: Homer Simpson

B: Marge Simpson

C: Bart Simpson

D: Lisa Simpson

Doğru cevap: Homer Simpson