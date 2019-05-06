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  3. Simit satan küçük Taylan için gençlerden unutamayacağı sürpriz

Simit satan küçük Taylan için gençlerden unutamayacağı sürpriz

Simit satan küçük Taylan için gençlerden unutamayacağı sürpriz

Diyarbakır'da okul harçlığı için sokaklarda simit satan Taylan, 8 yaşına girdi. Bir grup gencin toplanarak sürpriz yaptığı Taylan, ilk kez doğum gününü kutladı.

Bir grup genç, hafta sonları okul harçlığı için Diyarbakır sokaklarında simit satan küçük Taylan'ın daha önce hiç doğum günü kutlamadığını ve 5 Mayıs'ta 8 yaşına gireceğini öğrendi.

Bunun üzerine gençler, bir kafede hazırlık yaptı. Kafede süsleme yapıp, palyaço kılığına giren gençler, Taylan'ı çağırıp yaş gününü kutladı. İlk kez mum üfleyip doğum günü kutlayan Taylan, ardından gençlerle çeşitli oyunlar oynayarak unutulmaz bir gün geçirdi. 

Etkinliği gerçekleştiren gençler, Taylan'a sürpriz yaptıkları anları sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Gençler, teşvik ve toplumsul duyarlılığı arttırmayı hedeflediklerini belirterek, bu duygu ile sosyal medyadan paylaşımda bulunduklarını söyledi.

DHA

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