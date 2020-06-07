Silivri'de otomobil tamponundaki yılanı itfaiye çıkardı

Silivri Yeni Mahalle 1 Kasım Caddesi'nde dün park halinde bulunan otomobilin sağ arka lastiği ile tamponu arasına yılan girdi. Yılanı fark eden otomobilin sürücübü ile çevredeki vatandaşlar, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 metre boyundaki yılanı girdiği yerden çıkardı. Yılan, yerleşim alanına uzak bir arazide doğaya bırakıldı.