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  3. Silivri'de otomobil tamponundaki yılanı itfaiye çıkardı
07 Haziran 2020 Pazar 10:15 | Son Güncelleme:

Silivri'de otomobil tamponundaki yılanı itfaiye çıkardı

Silivri'de otomobil tamponundaki yılanı itfaiye çıkardı

SİLİVRİ'de otomobilin lastiği ile tamponu arasına giren giren yaklaşık 2 metre boyundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılıp doğaya bırakıldı.

Silivri Yeni Mahalle 1 Kasım Caddesi'nde dün park halinde bulunan otomobilin sağ arka lastiği ile tamponu arasına yılan girdi. Yılanı fark eden otomobilin sürücübü ile çevredeki vatandaşlar, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 metre boyundaki yılanı girdiği yerden çıkardı. Yılan, yerleşim alanına uzak bir arazide doğaya bırakıldı.

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