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Silivri'de hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı

Silivri'de hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı

Silivri'de hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı. Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık çalışanı, hasta ve yakını ile şoför hafif şekilde yaralandı.

Kaza, dün akşamüstü Silivri D-100 Karayolu Çanta Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hasta taşıyan ambulansla Mahmut P.'nin kullandığı 34 ZUB 22 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans kaldırımı aşarak otluk alanda durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle 3 sağlık çalışanı, hasta Duha Gizem Y. ile yakını ve otomobil şoförü hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar ambulansla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar ile çekici yardımıyla kaldırılırken, kaza nedeniyle trafikte kısa süreli aksama meydana geldi.

DHA


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