Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7234
  • 6,4662
  • 258.368
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Silivri'de feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar

Silivri'de feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar

Silivri'de feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar

Silivri köy yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, İtfaiye ekipleri de yola savrulan araç parçalarını suyla temizledi.

Kaza, öğle saatlerinde Silivri’nin Fener mahallesi Sinekli kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köy yolunda hızla ilerleyen hafif ticari araç ve otomobil araç kafa kafaya çarpıştı. Otomobil içinde bulunan Nezih Demirtaş ve Zehra Simitçi araç içerisinde sıkıştı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlilerince çıkarılarak hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Kazayı gören Hasan Arızman, “Piknikten geliyorduk, kafa kafaya çarpıştılar, Kadın sıkışmış ayağından kanlar geliyordu. Şoförün göğsünde kırık olabilir diye boyunduruk taktılar” dedi. 
Öte yandan, olay yerine gelen İtfaiye görevlileri de yola savrulan araç parçalarını suyla temizledi. 
(İHA) 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ezgi Eyüboğlu ile boşanan Kaan Yıldırım ihanet sorusuna cevap vermedi
9 yıla dudak uçuklatan tazminat!
'Gizem'li Karadeniz turu
Yurt dışında evlenecek
Aleyna Tilki'nin kardeşi de oyuncu oluyor
<p>Rize’nin İkizdere İlçesi Çiçekli Köyü’nde babadan kalan ev üzerinden anlaşmazlığa düşen iki karde

Rize´de Şoke Eden Yapı: Baba Evini Motorlu Testereyle İkiye Böldüler!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

ABD onayı verdi! 600 milyon dolarlık satış

Boyları 5 metreye ulaştı! Tüm Türkiye bekliyor