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  3. Silivri'de deniz kenarında erkek cesedi bulundu
27 Mayıs 2020 Çarşamba 11:31 | Son Güncelleme:

Silivri'de deniz kenarında erkek cesedi bulundu

Silivri'de deniz kenarında erkek cesedi bulundu

Son Dakika Haberleri.. SİLİVRİ'de sahilinde kumsalda bir erkek cesedi bulundu.

Olay, 09.00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Bağkent sitesi kumsalında yaşandı. Site sakinleri deniz kenarında bir kişinin hareketsiz yattığnıı fark ederek polis ekiplerine haber verdi. OIay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 70 yaşında ve adı Hıdır Ceylan olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ve Nöbetçi savcılığının incelemesinin ardından Hıdır Ceylan'ın cansız bedeni Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi. . Bu sırada haberi alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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