Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0647
  • 6,5892
  • 306.501
  • 120424
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Şile yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Şile yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Şile yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Gelen bir son dakika haberine göre, Çekmeköy Şile Yolu Ömerli Mevkiinde içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil yolda seyir halindeki iş makinesi arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ambulansla morga götürüldü.

Çekmeköy - Şile Yolu Ömerli mevkiinde içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil yolda seyir halindeki iş makinesi arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ambulansla morga götürüldü. 

 


Gökhan Töre yeni aşkını ilan etti
Chloe aradığı aşkı buldu
Sürpriz aşkta flaş gelişme!
Kolyeler aşkı ele verdi
Burçin'e 'geri dönme' mesajı

Başkan Erdoğan ´her yerde vuracağız´ demişti! Esed rejimi ÇNRA ile vuruluyor!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Türkiye temaslarını sürdürüyor... Gözler NATO Karargahı'nda! Dünyaya böyle poz verdiler