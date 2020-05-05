Silahlı-sopalı kavga anı kamerada! İşyerini bastı, sağ çıkamadı

Aydın Aktaş, para meselesi yüzünden husumetli olduğu Cengiz Beran’ın (50) kayınpederi Murat Beran’a (63) ait işyerine gitti. Aktaş, Beran’dan damadının borcunu ödemesini isteyince tartışma çıktı.

BİR GÜN SONRA KURŞUN



Kavgayı araya girenler ayırdı. Bir gün sonra aynı işyerini basan Aydın Aktaş, oğlu Kaan ve oğlunun arkadaşı Yusuf Gökçe silahla vuruldu. Aydın Aktaş, hastanede öldü. Gözaltına alınan Murat Beran ile oğlu Kadir ve damadı Cengiz tutuklandı.

FİLM GİBİ İZLEDİLER



İçkili restorandaki müşterilerin yaşananlara kayıtsız kalması dikkat çekti.

DHA - İHA