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  3. Silahla kaçırdıkları adamı vurup kaçtılar
04 Haziran 2020 Perşembe 10:48 | Son Güncelleme:

Silahla kaçırdıkları adamı vurup kaçtılar

Silahla kaçırdıkları adamı vurup kaçtılar

Hakkari'de silahlı kişilerce evinden kaçırılan 40 yaşındaki Orhan Adıyaman öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Oğul köyünde hayvancılıkla uğraşan Adıyaman, kimliği henüz belirlenemeyen 3 zanlı tarafından gece saatlerinde evinden kaçırıldı.

Şüpheliler, evinden yaklaşık 100 metre uzaklaştırdıkları Adıyaman'ı silahla vurarak olay yerinden kaçtı.

Ailesinin ihbarı üzerine köye gelen jandarma ekipleri inceleme yaptı.

Adıyaman'ın cenazesi, Hakkari Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olayın terörle bağlantısını araştıran ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

AA

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