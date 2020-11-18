18 Kasım 2020 Çarşamba 07:01 | Son Güncelleme:
Silah kaçakçısı çeteye ağır darbe
- SONER KAN
Adana'da polis, organize suç örgütü ve çetelere silah ve mühimmat temin edip, kişiye özel silah tasarlayan şüphelileri 6 aylık takip sonucunda yakaladı.
Çetenin yurtdışından getirdikleri silahları, özel atölyelerde taklit edip, replikasını da 3 bin ila 10 bin lira arasında değişen fiyatlardan sattığı ortaya çıktı. Son 6 ayda 16 kişi gözaltına alındı. 13 Kasım’da yapılan baskınlarda ise elebaşları 9 kişi gözaltına alındı.