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18 Kasım 2020 Çarşamba 07:01 | Son Güncelleme:

Silah kaçakçısı çeteye ağır darbe

Silah kaçakçısı çeteye ağır darbe
- SONER KAN

Adana'da polis, organize suç örgütü ve çetelere silah ve mühimmat temin edip, kişiye özel silah tasarlayan şüphelileri 6 aylık takip sonucunda yakaladı.

Çetenin yurtdışından getirdikleri silahları, özel atölyelerde taklit edip, replikasını da 3 bin ila 10 bin lira arasında değişen fiyatlardan sattığı ortaya çıktı. Son 6 ayda 16 kişi gözaltına alındı. 13 Kasım’da yapılan baskınlarda ise elebaşları 9 kişi gözaltına alındı. 

<p>Editör: <a href='mailto:eda.cabul@turkmedya.com.tr'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a></p>

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