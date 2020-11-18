Silah kaçakçısı çeteye ağır darbe

Çetenin yurtdışından getirdikleri silahları, özel atölyelerde taklit edip, replikasını da 3 bin ila 10 bin lira arasında değişen fiyatlardan sattığı ortaya çıktı. Son 6 ayda 16 kişi gözaltına alındı. 13 Kasım’da yapılan baskınlarda ise elebaşları 9 kişi gözaltına alındı.