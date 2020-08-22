Silah ararken tropikal hayvanları kurtardılar

Güngören’deki imalathanede 3 av tüfeği, 1 silah, 14 tabanca sürgüsü ve silah dönüşümünde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Silivri’deki adrese giden ekipler ise gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.



KORUMA ALTINA ALINDILAR



Bahçedeki özel kafeslerde nesli tükenmekte olan ve tropikal ülkelerde yaşayan puma, iguana, savannah cinsi kedi, tavus kuşu, rakun, flamingo, deve kuşu, yabani kaz ve çeşitli cinslerde hayvanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.Ç. hakkında silah imalatı dışında hayvan kaçaklığından da işlem yapıldı. Zanlı adli kontrolle serbest bırakılırken, hayvanlar ise Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerine teslim edildi.